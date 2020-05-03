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    86 yaşına giren Veli Amca'ya doğum günü sürprizi

    Malatya’da yaşayan 86 yaşındaki Veli Çağlar’a vefa destek grubu üyeleri tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
    • İHA
    • 03.05.2020 - 09:10
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    86 yaşına giren Veli Amca'ya doğum günü sürprizi

    Koronavirüs salgını nedeniyle risk gurubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanırken, Malatya’da yaşayan Veli Çağlar’ın kızı Yeşilyurt Vefa Sosyal Destek Gurubu'nu arayarak babasının doğum günü olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine harekete geçen Vefa Sosyal Destek Gurubundaki polis ekipleri hazırladıkları doğum günü pastası ile Veli Çağlar’ın evine gitti.

    VELİ AMCA, EKİPLERİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Kapıyı açtığında polis ekipleri pasta ile gören Çağlar, şaşkınlığını gizleyemedi.

    Görevlilerin durumu anlatması üzerine sevinci gözlerinden okunan yaşlı adamın, polis ekipleri ile yaşadığı diyalog ise hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

    Pastanın üzerindeki mumları üfleyerek doğum gününü kutlayan Veli Çağlar, kendisine bu sürprizi yapan ekiplere teşekkür etti.

    86 yaşına giren Veli Amca'ya doğum günü sürprizi ViDEO

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