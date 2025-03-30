İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yollarda yaşanan kazalar ve denetimler hakkında bilgi verdi:

"İLK GÜN 5 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ"

"YOLLAR, SEVDİKLERİMİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VAR"

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce;



508.962 araç denetlendi.



29.622 araca hız ve radar işlemi,



46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı.



Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.



Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil.