9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı

9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ilde daha giriş çıkış yasağı sona erdirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında geçtiği kamera karşısında koronavirüsle mücadele kapsamında 9 ilin daha giriş ve çıkış kısıtlamasının sona erdiğini açıkladı.

Erdoğan, daha önce 7 ilde kısıtlama yapıldığını hatırlattı ve bu sayının 15'e yükseldiğini aktardı.

Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki Kabine Toplantısı'nda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık." dedi.

KISITLAMASI KALKAN 9 İL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 9 il şöyle:

- Adana

- Diyarbakır

- Mardin

- Trabzon

- Ordu

- Denizli

- Kahramanmaraş

- Şanlıurfa

- Tekirdağ

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