- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- 9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı
9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ilde daha giriş çıkış yasağı sona erdirildi.
- AA
- 11.05.2020 - 19:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında geçtiği kamera karşısında koronavirüsle mücadele kapsamında 9 ilin daha giriş ve çıkış kısıtlamasının sona erdiğini açıkladı.
Erdoğan, daha önce 7 ilde kısıtlama yapıldığını hatırlattı ve bu sayının 15'e yükseldiğini aktardı.
Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki Kabine Toplantısı'nda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık." dedi.
KISITLAMASI KALKAN 9 İL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 9 il şöyle:
- Adana
- Diyarbakır
- Mardin
- Trabzon
- Ordu
- Denizli
- Kahramanmaraş
- Şanlıurfa
- Tekirdağ