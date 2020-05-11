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    9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı

    9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 ilde daha giriş çıkış yasağı sona erdirildi.
    • AA
    • 11.05.2020 - 19:30
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    9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında geçtiği kamera karşısında koronavirüsle mücadele kapsamında 9 ilin daha giriş ve çıkış kısıtlamasının sona erdiğini açıkladı.

    Erdoğan, daha önce 7 ilde kısıtlama yapıldığını hatırlattı ve bu sayının 15'e yükseldiğini aktardı.

    Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki giriş-çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftaki Kabine Toplantısı'nda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık." dedi.

    KISITLAMASI KALKAN 9 İL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunu yaptığı 9 il şöyle:

    - Adana

    - Diyarbakır

    - Mardin

    - Trabzon

    - Ordu

    - Denizli

    - Kahramanmaraş

    - Şanlıurfa

    - Tekirdağ

    9 ilde daha giriş çıkış kısıtlaması kalktı İZLE

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