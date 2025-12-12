9 üniversiteye yeni rektör atandı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye yeni rektör atadı.
- Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine dayanarak yapıldı.
- Altınbaş, Antalya Belek, Bolu Abant İzzet Baysal, Ege, İzmir Bakırçay, Mimar Sinan, Niğde Ömer Halisdemir, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji ve Uşak üniversitelerine yeni rektörler atandı.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre 9 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
REKTÖR ATAMALARI
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Cemal İbiş, Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Faruk Yiğit, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Rasim Akpınar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Uslu, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Demir atandı.