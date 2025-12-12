Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Gülşah Durbay, geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği gelişmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, 11 Aralık’ta yaptığı bilgilendirmede, Durbay’ın yoğun bakım tedavisinin sürdüğünü ve çoklu organ yetmezliği tablosunun devam ettiğini açıklamıştı.

Hastanenin güncel resmi açıklamasında ise Başkan Durbay’ın durumunun kritik olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir.

ENTÜBE EDİLDİ

2 Aralık'tan bu yana Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın, entübe edildiği bildirildi