9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu yakını anlattı

Oyuncu, sunucu ve eski ana haber sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce gittiği spor salonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Kaldırıldığı hastanede dört saat süren bir ameliyat geçiren Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girdi.
9 yıldır komada
Tam olarak 9 yıldır tedavisi süren Kenan Işık’ın son durumu ise merak konusu.
Işık ile ilgili asılsız ölüm haberleri ailesi ve sevenleri isyan ettirdi.
Yakını bilgilendirdi
Ancak bu kez sanatçının son durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek paylaştı.
Bilinci kapalı olarak yaşamaya devam eden Işık’ı ziyaret eden Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri aktardı;
"Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle, bıraktığımız gibi"
Bakımı çok iyi. Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi, çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor.