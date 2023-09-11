9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumunu yakını anlattı 9 yıl önce gittiği spor salonunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana bilinci kapalı şekilde yaşayan Kenan Işık'ın son durumunu, arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı.

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Oyuncu, sunucu ve eski ana haber sunucusu Kenan Işık, 9 yıl önce gittiği spor salonunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede dört saat süren bir ameliyat geçiren Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girdi.

9 yıldır komada

Tam olarak 9 yıldır tedavisi süren Kenan Işık’ın son durumu ise merak konusu.

Işık ile ilgili asılsız ölüm haberleri ailesi ve sevenleri isyan ettirdi.

Yakını bilgilendirdi

Ancak bu kez sanatçının son durumunu yakın arkadaşı Ozan Zeybek paylaştı.

Bilinci kapalı olarak yaşamaya devam eden Işık’ı ziyaret eden Zeybek, açıklamasında şu ifadeleri aktardı;

"Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle, bıraktığımız gibi"