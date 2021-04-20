Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Saat 08.09'da Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sindi ve Mesudiye yaşayanlar, sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşadı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.