Euro
9.748
0.09%
Dolar
8.0766
-0.14%
Altın
460.28
-0.06%
Borsa
1.377
0%
Bitcoin
449.107
-4.48%
EXEN Coin
26.22
-0.49%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

    Saat 08.09'da Muğla Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 08:37
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 08.09'da ve 7,17 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Depremin merkez üssünün Datça'ya olan uzaklığı 33,29 kilometre olarak ölçüldü.

    Datça'nın Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sindi ve Mesudiye yaşayanlar, sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşadı. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Ege Denizi nde 4.4 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir