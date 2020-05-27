TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes'in nükleer alanında yaptığı çalışmalar anlatıldı.

17 Eylül 1961 yılında darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes, Türkiye'nin her alanda kalkınması için birbirinden farklı projelere imza atıyordu.

NÜKLEER ENERJİ İÇİN ÖZEL KURUM

Ülkesinin nükleer alanında gelişmesi için Başbakanlık'a bağlı Atom Enerjisi Kurumu'nu kurduran Menderes, dönemin zor şartlarına rağmen kuruma 760 bin liralık bütçe ayırmıştı.

DARBEYLE NÜKLEER ÇALIŞMALAR BİTTİ

Darbe yapılmadan önce grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de diğer NATO üyesi ülkeler gibi nükleerleşmesinin gerektiğini belirten Menderes, bu kapsamda Sakarya'da nükleer santral kurmayı planlıyordu.

4 ay sonra yapılan darbe, bütün çalışmaları durdurdu.

Adnan Menderes, nükleer alanında çalışmalar yapıyordu TRT arşiv VİDEO