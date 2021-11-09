Türkiye’nin doğu ve kuzey bölgelerinde soğuk hava kendini hissettirirken, Bodrum’da ise vatandaşlar ve az sayıda turist, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkartıyor.

Hava sıcaklığının 29 dereceye çıktığı Bodrum’da vatandaşlar, sıcak havanın etkisi ile sahil kenarlarına akın etti.

Su sıcaklığının 25 derece olduğu Bodrum’un Kumbahçe sahilinde oturacak yer kalmazken, çoğu vatandaş ve az sayıda turist denizin keyfini doyasıya yaşadı.

BODRUM'DA TATİL HEYECANI TAM GAZ DEVAM

Çevre il ve ilçelerden günübirlik tatil için Bodrum’a gelen vatandaşlar, sahilde hem güneş keyfi yaptı hem de denizde yüzerek sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı.

Gün boyu denizden çıkmayan vatandaşlar, bu yılın son deniz mevsimini doya doya yaşadı. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde bulunan restoran ve kafeleri doldurdu.

Bodrum’da yaz devam ediyor ViDEO

GÜNEŞLİ HAVANIN ETKİSİYLE ŞEZLONGLAR DOLDU

Güneşli havanın etkisini artırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup, uzun süre güneşlendi.

Pastırma sıcaklarıyla beraber gelen sarı yaz nedeniyle Bodrum’da bulunan yerli, yabancı turistler ve Bodrumlular, kasım ayında denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor.