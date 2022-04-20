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    99 adet gül ne anlama geliyor?

    MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 99 adet gül hediyesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki 99 gül ne demektir, anlamı nedir?
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 10:07
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    99 adet gül ne anlama geliyor?

    Ramazan ayı vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli iftar sofrasında buluştu.

    Cumhur İttifakı liderleri, Külliye bahçesindeki Özbek Otağı'nda oruçlarını açtı.

    Erdoğan'ın davetlerine icabet eden Bahçeli, Cumhurbaşkanına hediyesini de takdim etti.

    Bahçeli'nin bu seferki hediyesi 99 adet gül oldu. İftar masasına yerini alan güllerin anlamı ise merak konusu.

    Kamuoyunun da dikkatini çeken güllerin ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki 99 adet gül neyi ifade ediyor? İşte manası...

    99 adet gül ne anlama geliyor?

    Kokusuyla da hayran bırakan güller, renkleriyle görsel şölen sunarken aynı zamanda başka başka anlamları da taşıyor.

    Güllerin sayıları ve renkleri, yıllardır süregelmiş imaları barındırıyor.

    İftar sofrasındaki güllerin adetinin 99 olduğu ve bu güllerin Allah'ın 99 güzel ismi olan Esmaül Hüsna'yı temsil ettiği ortaya çıktı.

    99 adet gül ne anlama geliyor? #1


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