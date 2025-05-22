Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve milyonlarca kişi de yerinden edildi...

Bu haksız saldırılara dünyanın birçok farklı noktasında yapılan protestolarla tepki gösterildi.

Arap asıllı Hesla isimli kadın da bu zulme sessiz kalmayanlardan biri...

AB KOMİSYONU ÖNÜNE GELDİ

Hesla, AB çalışanlarının her perşembe yaptıkları Gazze protestosuna destek vermek için AB Komisyonu önüne geldi.

Elinde Filistin bayrağı ve üzerinde “Aranıyor” yazılı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını taşıyan kadın, geleneksel Filistin kıyafetleriyle binanın giriş kapısına doğru ilerledi.

"GAZZE'DE SOYKIRIM VAR"

Yüksek sesle "Artık dayanamıyorum", "Sessizliğiniz suç ortaklığı", "Gazze'de soykırım var" ifadelerini kullanan kadın, "Gazze" diye haykırarak ağıt yaktı.

YERE YIĞILDI

Yere yığılan kadının yardımına protesto için orada bulunan AB çalışanlarından bir grup koştu.

AB Komisyonu güvenlik görevlilerinin çağırması üzerine olay yerine gelen Belçika polisi, kadını bir süre sorguladıktan sonra serbest bıraktı.