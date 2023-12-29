ABD askerleri PKK'lılara silah eğitimi verdi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı sosyal medya hesapları, PKK'lıları eğiten ABD askerlerinin eğitim fotoğraflarını paylaştı.

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Çalkantılı geçen 2023'ün sonunda Türkiye bir de şehit acısıyla sarsıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Pençe Kilit bölgesine sızan hain PKK'lı teröristlerin saldırısında 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Türkiye'yi yasa boğan olaydan sonra onlarca terör hedefi vuruldu, 56 terörist öldürüldü.

Şehitlerin kanı yerde bırakılmazken operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

ABD'nin inandırıcı gelmeyen taziye mesajı

Saldırıdan sonraki günlerde ise her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden taziye mesajı yayınlandı.

Daha günler önce PKK-YPG için 156 milyon dolar fon ayıran ABD'nin bu taziyesi kamuoyunda samimiyetsiz bulunurken sahadan yeni fotoğraflar kamuoyuna yansıdı.

CENTCOM paylaştı: ABD askerleri PKK'lılara silah eğitimi verdi

Türkiye, PKK terör örgütünün tehdit oluşturacak, Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı noktaları vururken 'Türkiye'nin müttefiği ABD' PKK'nın yaralarını sarıyor.

Bu kapsamda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Orta Doğu gelişmelerini aktaran sosyal medya hesaplarından ABD askerlerinin bölgedeki PKK-YPG'lilere silah eğitimi verdiğini duyurdu.

PKK'nın 'çocuk askerleri'

Fotoğraflar da yayınlanan hesapta, askerlerin PKK'lılara silahları tanıttığı, nasıl kulanılması gerektiği hakkında kapsamlı bilgi veriliyor.

Fotoğraflarda eğitim alan PKK'lıların çocuk yaşta oldukları da dikkatlerden kaçmıyor.