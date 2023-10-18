ABD Başkanı Biden İsrail'de: Saldırıyı diğer taraf yapmış gibi görünüyor ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e giderek İsrail'e desteğini açıkladı. Biden Gazze'deki hastane saldırısı için, "Diğer taraf yapmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Netanyahu ise ABD'nin koşulsuz desteği Biden'a teşekkür etti.

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ensonhaber.com

Dünyanın gözü İsrail-Filistin hattındaki gerilimde...

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Joe Biden İsrail'de

İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle görüşmek üzere Tel Aviv'e geldi.

ABD Başkanı Biden'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog karşıladı.

Kameraların karşısına geçtiler

İki lider, havalimanındaki karşılamanın ardından kameraların karşısına geçti.

Biden'den İsrail'e destek

ABD Başkanı Biden, düzenlenen basın toplantısında İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.

"Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı hepimiz biliyoruz"

Biden konuşmasında, hastaneyi Hamas'ın vurduğunu iddia ederken "Saldırı sizin tarafınızdan yapılmadı bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor"

ABD Başkanı Joe Biden açıklamalarında şunları kaydetti:

Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın ABD'nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında.



Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DEAŞ'ı mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor, onlara sadece acı getirdi.

Netanyahu koşulsuz desteği için teşekkür etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti.

Netanyahu, Hamas'ın DAEŞ'ten daha tehlikeli bir örgüt olduğunu öne sürdü.

"Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum"

Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum.

Mahmud Abbas görüşmeyi iptal etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti.

Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.

İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.

Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.