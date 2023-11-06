ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya iniş yaptı

AA & Ensonhaber
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.
Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.
Fidan ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında bugün yapılacak resmi görüşmelerde Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
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