Haberler



Gündem



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya iniş yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya iniş yaptı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşme yapacak olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'ya geldi.