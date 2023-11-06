ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da: Hakan Fidan'la görüştü Fidan, ABD'li mevkidaşını kabul etti. Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel meseleler, taraflar arasındaki 2,5 saatlik görüşmede değerlendirilirken, Blinken "Orta Doğu'da kalıcı barışı görüştük" dedi.

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AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi erken saatlerde Ankara'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Blinken ile Bakanlık binasında görüştü.

Ankara'da Fidan-Blinken görüşmesi

Kameralar önünde tokalaşan ikili, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmenin ana gündem maddesini, İsrail'in Gazze'ye saldırıları oluşturdu.

Masadaki kritik başlıklar

Gazze'deki son durumun yanı sıra bölgesel meseleler ve ABD-Türkiye ilişkileri ele alınacak konular arasındaydı.

Türkiye, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguluyor.

2,5 saat sürdü

Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

İki bakanın saat 10.38'de başlayan baş başa ve heyetler arası görüşmeleri yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Blinken, görüşme sonrası Bakanlık'tan ayrıldı.

Blinken: Gazze'yi konuştuk

Daha sonra açıklamada bulunan Blinken, Gazze'yi konuştuklarını belirtirken, "Çatışmanın yayılmasını önlemeyi ve Orta Doğu'da kalıcı barışı görüştük." dedi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve ABD'nin, Gazze’de sivillerin zarar görmemesi, insani yardım ulaştırılmasının gerekliliği ve iki devletli çözüm konusunda mutabık olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bugünkü görüşmede iki devletli çözüm için birlikte çalışmanın gereği de vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Blinken'ın önceki ziyaretleri

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken, ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Rum kesimi ve Bağdat'ta görüşmeler yaptı

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaretin dünyadaki yansımaları

İngiltere basınından The Guardian, Blinken'ın, diplomatik turunun son durağı olan Ankara'da Türkiye'den mevkidaşı Fidan ile Gazze'yi görüşeceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına işaret edilen haberde, Türkiye'nin bağımsız Filistin Devleti'ni desteklediği ve şiddetin derhal durdurulmasını vurguladığı kaydedildi.

ABD merkezli CNN, Blinken'ın, Türkiye ziyaretinden önce çeşitli bölge ülkelerine gittiğini aktardı.