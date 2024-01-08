ABD Dışişleri Bakanı Blinken Gazze için yardımların bulunduğu depoyu ziyaret etti İsrail'e 7 Ekim'den bu yana en çok destek veren ülkelerden biri olan ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Ürdün’ün başkenti Amman’daki deposunu ziyaret etti.

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İsrail'in Gazze'de başlattığı katliam 7 Ekim'den bu yana sürüyor.

Yaşanan insanlık dramının sorumlusu olan İsrail, en büyük desteği ise ABD'den alıyor.

Her fırsatta İsrail'in yanında olduğunu bildiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temasları kapsamında dün WFP deposunu ziyaret etti.

Gazze'ye gönderilen yardımlarla ilgili konuştu

Blinken, WFP’nin Gazze için yoğun çalıştığını öne sürerek, “Gazze'deki erkekler, kadınlar ve çocuklar için çok zor ve gerçekten de kötüleşen gıda durumuna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız ve bu 7/24 üzerinde çalıştığımız bir konu. Dünya Gıda Programı'nın daha fazla insana daha etkili bir şekilde daha fazla gıda ulaştırmak için gösterdiği olağanüstü çabayı takdir etmek istiyorum. Bunu, Gazze'deki Birleşmiş Milletler misyonunun diğer bölümleriyle birlikte her gün Gazze'de sahada bulunan ekipleri için de büyük bir risk alarak yapıyorlar.” dedi.

Dördüncü Orta Doğu ziyaretini gerçekleştiriyor

Blinken, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana dördüncü kez Orta Doğu ziyareti gerçekleştiriyor.

Blinken’in bugün, Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşme yapması bekleniyor.