ABD eski Savunma Bakanı, terörist Mazlum Kobani'yi ziyaret etti Suriye’ye ziyaret gerçekleştiren ABD eski Savunma Bakanı Christopher Miller, PKK/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ile görüştü.

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Türkiye yurt içi ve yurt dışında terör örgütüne düzenlediği operasyonlarla örgütün belini kırmaya devam ediyor.

Kahraman askerlerimizin operasyonları sürerken müttefikimiz ABD ise terör örgütüne açık bir şekilde destek sağlamayı sürdürüyor.

ABD, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah ve mühimmat göndermekten geri durmazken özel eğitim vererek teröristleri cesaretlendirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin operasyonlarına karşı çıkan ABD, bu kez de teröristlerin ayağına gitti.

Terör elebaşını ziyaret etti

Suriye'de çeşitli ziyaretler düzenleyen Donald Trump döneminde ABD Savunma Bakanı olarak görev yapan Christopher Miller terör örgütü elebaşını ziyaret etti.

Christopher Miller, PKK/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani ile Suriye'de görüştü.

Sözde mücadelesi için teşekkür etti

Miller, terörist Mazlum Abdi'ye sözde mücadelesinden dolayı teşekkür etti.

Ortak tatbikat düzenlemişlerdi

Geçtiğimiz günlerde de Suriye'de Haseke kentinin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı'da, ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle ortak tatbikat düzenlemişti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

Terör örgütüne sık sık eğitim veriyorlar

ABD Ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG’ye askeri eğitim veriyor.