ABD hava savunma sistemleri yetersiz kaldı: Katar, Çelik Kubbe'yi radarına aldı

Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman El Sani, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Bu ziyarette, yerli ve milli proje Çelik Kubbe Katar'ın yoğun ilgisini çekti.

Katar, Çelik Kubbe'ye yeşil ışık yaktı...

KATAR TARAFINDAN DOĞRULANDI

ABD üretimi hava savunma sistemleriyle İsrail saldırılarını durduramayan Katar, yönünü Türkiye'ye çevirdi.

Mevcut Patriot ve NASAMS sistemleri alçak irtifada yetersiz kalırken, 9 Eylül 2025’teki İsrail saldırısı da engellenememişti.

Katar kritik tesislerini güçlendirmek amacıyla radarına Çelik Kubbe'yi aldı.

Ayrıca, El Sani’nin Ankara temaslarının ardından Doha’nın Çelik Kubbe teklifini incelediğini doğruladı.

AÇIĞIN ASELSAN TARAFINDAN KAPATILMASI AMAÇLANIYOR

İsrail, 9 Eylül 2025’te, başkent Doha’da Hamas’ın üst düzey liderliğine karşı hava saldırısı düzenlemişti.

Katar’ın ABD yapımı Patriot ve NASAMS tabanlı mevcut hava savunması, İsrail saldırılarını durdurmada yetersiz kalmıştı.

Söz konusu hava savunma sistemleri, orta ve yüksek irtifalarda güçlü bir kapsama sağlasa da alçak irtifadaki tehditlere belirgin boşluk barındırıyor.

İnceleme sonunda verilen kararla birlikte, açığın ASELSAN sistemleri tarafından kapatılacağı belirtiliyor.

DAHA DÜŞÜK MALİYETLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SAVUNMA KATMANI OLUŞTURULACAK

Çelik Kubbe kararının olumlu yönde olması durumunda, Katar, kritik tesislerini savunmada, ABD ile tam uyumluluğunu korurken kendi angajman derinliğini de arttırmayı başaracak.

Öte yandan, sistem, özellikle İHA ve seyir füzesi tehditlerine karşı büyük bir avantaj sağlayacak.

Daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir savunma katmanı oluşturulacak.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TÜRKİYE'YE YOĞUN İLGİ

Katar'ın Çelik Kubbe kararı, bölgesel iş birliğinin habercisi olurken, Suudi Arabistan’ın NEOM kapsamında oluşturacağı hava kalkanı için Türk çözümlerini incelediğine dair iddialar da gündeme geldi.

Azerbaycan ve Umman da erken aşamada Çelik Kubbe'ye ilgi gösterirken, Türk savunma sanayi Körfez pazarında artan bir üne kavuştu.

TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ HAKKINDA BİLİNENLER

Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojileri alanındaki en dikkat çekici projelerinden biri olan Çelik Kubbe hava savunma sistemi, savunma sanayi kaynakları ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre test ve geliştirme aşamalarını hızla sürdürüyor.

Proje, sadece bir hava savunma sistemi olmanın ötesinde, Türkiye’nin savunma alanında bağımsız ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi kurma hedefinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülen projede ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi Türkiye’nin önde gelen savunma firmaları yer alıyor.

Sistem; radar, elektro-optik sensör, komuta kontrol altyapısı ve kısa, orta ve uzun menzilli füze önleyicilerden oluşuyor. Hisar-A, Hisar-O ve Hisar-U (Siper) gibi hava savunma füzeleri, sistemin önleyici unsurları arasında yer alıyor.

1-2 YIL İÇİNDE ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI BEKLENİYOR

Çelik Kubbe, çok katmanlı bir yapıya sahip. Bu sayede; seyir füzeleri, balistik füzeler, insansız hava araçları, savaş uçakları ve güdümlü mühimmatlara karşı yüksek etkinlik göstermesi hedefleniyor.

Sistemin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise, yapay zekâ destekli tehdit analizi ve otomatik müdahale kabiliyetine sahip olması. Bu sayede tehditler daha isabetli bir şekilde tespit edilip, hızlı bir şekilde etkisiz hale getirilebiliyor.

Ankara yönetimi, sistemi özellikle stratejik bölgelerde aktif hale getirmek üzere planlama yapıyor. Bu kapsamda ilk aşamada, Ankara ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi kritik altyapılarda konuşlandırma çalışmaları başladı. Önümüzdeki 1-2 yıl içinde farklı bölgelerde kademeli olarak devreye alınması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması bekleniyor.

Çelik Kubbe’nin aynı zamanda deniz platformlarında da kullanılabilir şekilde geliştirildiği, bu yönüyle Türkiye’nin hem kara hem de deniz unsurlarını kapsayan entegre bir hava savunma ağı kurmayı hedeflediği ifade ediliyor. Sistem, NATO standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştiriliyor ve ilerleyen dönemde ihracat potansiyeli taşıyan stratejik bir ürün olması da öngörülüyor.