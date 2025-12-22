Abone ol: Google News

TBMM’de yumruklu kavga: Bütçe görüşmeleri sonrası tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu’nda 2026 bütçesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu arbedeye dönüştü. Genel Kurul’da tansiyon bir anda zirve yaptı.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 00:25
  • TBMM Genel Kurulu'nda 2026 bütçe görüşmeleri sonrası AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışma hızla yumruklu kavgaya dönüştü.
  • Genel Kurul salonunda yaşanan arbede, diğer milletvekillerinin yoğun çabasıyla zorla yatıştırıldı.
  • Olay sırasında salon büyük bir kargaşa içerisindeydi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından tansiyon yükseldi.

Yoğun bütçe mesaisinin ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GENEL KURULDA ARBEDE ÇIKTI

Bütçe görüşmelerinin sona ermesiyle birlikte milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi.

İktidar ve ana muhalefet partisi milletvekilleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştü.

Genel Kurul salonunun ortasında toplanan kalabalık grup arasında itiş kakış yaşandığı kameralara yansıdı.

TBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi

DİĞER VEKİLLER ARAYA GİRDİ

Görüntülerde, çok sayıda milletvekilinin birbirinin üzerine yürüdüğü ve arbede yaşandığı görülürken, kavgayı ayırmak isteyen diğer milletvekillerinin yoğun çaba sarf ettiği dikkat çekti.

Yaşanan gerginlik, araya giren diğer vekillerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırılmaya çalışıldı.

Olay anında salonda büyük bir gürültü ve kargaşa hakim oldu.

