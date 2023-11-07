ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık bomba transferi yapacak

İsrail'in Gazze'ye olan saldırılarında en büyük destek ABD'den geliyor...
Joe Biden'ın ziyaret ettiği ve sık sık destek açıklamasında bulunduğu İsrail, 10 binden fazla sivili öldürdü.
Dünyanın tepki göstermesinden sonra çatışmalara insani ara verilmesi için İsrail'le görüşmeye başladıklarını belirten ABD, diğer yüzünü bir kez daha gösterdi.
Wall Street Journal tarafından görülen yazışmalara göre, silah üreticisi Rafael USA, bombaları İsrail'in kullanması için İsrailli ana şirketine devredecek.
Bilgi Biden'dan geldi
Gazete , Biden yönetiminin 31 Ekim'de transfer konusunda kongre liderlerine resmi olarak bilgi verdiğini yazdı.
"Taktiksel duraklamalar..."
Haber, Beyaz Saray'ın, Başkan Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ateşkes çağrılarının arttığı bir dönemde sivillerin savaş alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin vermek için "taktik duraklamalar olasılığını tartıştıklarını" söylemesinden kısa bir süre sonra geldi .
Netanyahu, ateşkes çağrılarını geçtiğimiz pazar reddetti ve İsrailli rehinelerin tamamı Hamas tarafından iade edilene kadar böyle bir ateşkes olmayacağını söyledi.
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