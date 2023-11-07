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ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık bomba transferi yapacak

ABD, İsrail'e 320 milyon dolarlık bomba transferi yapacak İsrail ile 'çatışmalara insani ara' görüşmesi yaptığını söyleyen ABD, ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya koydu. ABD, Tel Aviv yönetimine 320 milyon dolarlık hassas bomba transfer edecek.