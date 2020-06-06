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    ABD polisi şiddetini artırdı

    George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda, ABD polisi, göstericilere şiddet uyguluyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2020 - 11:34
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    ABD polisi şiddetini artırdı

    ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un bir polis tarafından ensesine bastırılarak öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

    Ülkenin dört bir yanında göstericiler, şiddetin son bulması için yürüyüşler düzenlerken, polis engeline takılıyor.

    Protestolara şiddetiyle öne çıkan polisler damga vuruyor.

    POLİS ŞİDDETİ

    Son bir haftada saatte göstericilere uygulanan şiddetten birçok kişi yaralanırken, bu anlar anbean kameralara yansıyor.

    Amerikan polisinin bu hafta uyguladığı şiddet görüntüleri İZLE

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