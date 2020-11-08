ABD tarihinin en çok konuşulan başkan yardımcısı: Kamala Harris

ABD tarihinin en çok konuşulan başkan yardımcısı: Kamala Harris

Joe Biden'ın seçim zaferinin ardından başkan yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan Kamala Harris, ABD tarihindeki ilk siyahi ve kadın başkan yardımcısı olarak öne çıkıyor.

Amerikan tarihinin en yüksek katılımla gerçekleşen başkanlık yarışı sona erdi.

Demokrat aday Joe Biden, aldığı 75 milyondan fazla oyla bir rekor kırarak rakibi Donald Trump’ı geride bıraktı ve 46. ABD Başkanı unvanının sahibi oldu.

Seçim kampanyası süresince her fırsatta tüm Amerikan halkının başkanı olacağını vurgulayan, Black Lives Matter hareketinin mesajlarını okuyarak Afro-Amerikalılara hitap eden bir politik söylemle yarışan Biden, seçtiği başkan yardımıcısı ile de çok konuşuldu.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GELEN İLK KADIN

Joe Biden’ın sağ kolu olarak Başkan Yardımcılığı koltuğuna oturmaya hak kazanan 56 yaşındaki Kamala Harris, ABD tarihinde bir ilke imza atarak başkan yardımcılığı görevine gelen ilk kadın ve siyahi politikacı oldu.

Zaferini, Joe Biden’la yaptığı telefon görüşmesinde kullandığı "Başardık, Joe, Amerikan'ın yeni başkanı sensin" sözleriyle ilan eden Harris, Delaware eyaletinde yaptığı zafer konuşmasında “Umudu, birliği, nezaketi, bilimi ve hakikati seçtiniz” ifadelerini kullanarak “Amerika için yeni bir çağ” söylemlerinin de önünü açtı.

En az Joe Biden kadar merak edilen Kamala Harris’i yakından tanıyalım.

HİNT VE JAMAİKALI KÖKENLERE SAHİP

Kaliforniya'da Kamala Harris, 20 Ekim 1954 yılında Stanford Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Jamaikalı bir baba ve Hint diplomat ailesi mensubu bir kanser araştırmacısı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.

İlk gençlik yılları boyunca oldukça dişli ve mücadeleci kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Harris, Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomi okuduktan sonra Hastings College'dan hukuk derecesi alarak avukat unvanını aldı.

SİYASİ KARİYERİNİ IRKÇILIK KARŞITI HAREKET ÜZERİNE KURDU

İçinde aktif olarak yer aldığı ırkçılık karşıtı sivil haklar hareketini politik hayatına taşıyan Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. 2010-2014 yılları arasında Kaliforniya eyaletinde Adalet Bakanlığı görevinde bulunan Harris, 2016 yılında Demokrat Parti’nin Kaliforniya Senatörü olmaya hak kazandı.

2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan fakat yeterli popülariteyi sağlamadığını düşünen Harris, Aralık 2019'da başkanlık adaylığı kampanyasına son verdiğini ve Joe Biden'a destek verdiğini duyurdu.

BAŞKANLIK YARIŞINDAN ÇEKİLDİ

Joe Biden’ın adaylık sürecinde özellikle kadın hakları ve ırkçılık karşıtı söylemlerle kampanyanın bu kanadını devralan Harris, Joe Biden’ın Afro-Amerikalı seçmenin oylarını toplamasında da önemli bir görev yüklendi.

Başta Hint kökenli seçmenlerin olmak üzere Afrika, Asya kökenli seçmenlere hitap eden seçim kampanyasının bir parçası olan Harris, göçmen yanlısı politikasıyla da öne çıktı.

"BU GÖREVE GELEN SON KADIN OLMAYACAĞIM"

Harris, başarılı bir seçim kampanyasının ardından ABD tarihinin en çok ses getiren başkanlık seçimlerinden Başkan Yardımcılığı görevinin sahibi oldu. Yaptığı zafer konuşmasında, annesinin bir kadın başkan yardımcısının göreve gelmesinin mümkün olacağı günü iple çektiğini anlatan Harris, kadın seçmenlerin mücadelesinin bunu mümkün kıldığını söyledi.

“Bu göreve gelen ilk kadın olabilirim ama son kadın olmayacağım.” sözleriyle kadın hakları mücadelesinde aktif rol oynayacağının sinyalini veren Harris’in zaferi, daha önce bir başkan yardımcısının görmediği kadar ilgiyle karşılandı.

İLK KUTLAMA HİNDİSTAN BAŞBAKANI'NDAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hint kökenli Kamala Harris’i ilk kutlayanlardan biri oldu.

Modi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Başarın tüm Hint-Amerikalılar için çok büyük bir gurur. ABD ile Hindistan arasındaki canlı bağların sizin liderliğiniz ve desteğinizle daha da güçleneceğine inanıyorum." açıklamasında bulundu. ABD’nin nükleer ve askeri iş birliği alanında yeni müttefiki olma yolunda ilerleyen Hindistan’ın liderinden gelen bu açıklama, Biden’ın başkanlığı süresinde izleyeceği dış politikaya ilişkin de mesaj niteliği taşıyor.

GÖREVİ BIDEN YERİNE SÜRDÜRECEK İDDİALARI

Kamala Harris gibi güçlü ve nerdeyse ABD Başkanı kadar ilgi çekici bir adayın göreve gelmesi, başka bir önem de taşıyor. Genellikle “sembolik” olarak nitelendirilen başkan yardıcılığı görevi, ABD Başkanı’nın görevini sürdüremediğ noktalarda daha da çok önem kazanıyor. Özellikle ABD basını, böylesi dişli bir ismin göreve gelmesini, 78 yaşındaki Biden’ın yaşlılık ve hastalık dolayısıyla başkanlık koltuğunda uzun süre oturamayacak olmasına bağlıyor.

Biden’ın görevine devam edemeyecek noktaya gelmesi durumunda Başkan adına görevi yüklenecek ve yürütecek olan Harris, uzun yıllar boyunca politika sahnesinden inmeyecek bir isim olacağa benziyor.