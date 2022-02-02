ABD ve NATO, Rusya'ya silahsızlanma önerisi yaptı

ABD ve NATO, Rusya'ya silahsızlanma önerisi yaptı

İki taraf, Moskova'ya ayrı ayrı gizli belgeler gönderdi. Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik askeri tehditlerini azaltması istendi.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin İspanyol basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

El Pais gazetesi, 17 Aralık'ta ABD ve NATO'nun Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları teklifinde bulunduğunu yazdı.

YAZIŞMALARIN İÇERİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, ABD ve NATO'nun 17 Aralık'ta Rusya'ya gönderdiği yazılı belgelere ulaşılarak yazışmaların içeriği paylaşıldı.

Habere göre, ABD ve NATO'nun Rusya'ya ayrı ayrı gönderdikleri gizlilik değeri olan belgelerde silahsızlanma anlaşmaları teklifinde bulunularak, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki askeri tehditlerini azaltması şartıyla "karşılıklı güven önlemlerinin" görüşülebileceği mesajı verildi.

ABD VE NATO'NUN REDDETTİĞİ ÖNERİLER

Her iki belgede de ABD ve NATO, Rusya ile ikili bir güvenlik anlaşması imzalanması ve NATO'nun Ukrayna'ya kapılarını kapatması önerilerini reddetti.

"RUSYA'YI DERHAL GERİLİMİ AZALTMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

"Ukrayna'da ve çevresinde askeri gerginliğin düşürülmesi önemli ilerleme sağlanması için temel olacaktır." ifadesine yer veren NATO, söz konusu belgede, "Rusya'yı, durumu doğrulanabilir, zamanında ve kalıcı bir şekilde derhal gerilimi azaltmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanıldı.

NATO, Rusya'yı "iş birliği ortamında güveni kopartmakla, küresel ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin temel ilkelerine meydan okumakla" suçladı.

KARŞILIKLI ÇIKARLAR, TAAHHÜTLER...

"NATO'nun kapılarını açık tutma politikasına ve devletlerin anlaşmalarını seçme hakkına destek verdiğini" belirten ABD ise Rusya'ya "koşullu şeffaflık önlemleri, karşılıklı çıkarlar ve taahhütler" konularında tartışmaya açık olduğunu kaydetti.

ABD ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi için garanti isteyen Rusya'ya "güvenliğin bölünmezliği" kavramıyla ilgili farklı görüşleri tartışabileceği notunu düştü.

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