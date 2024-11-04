ABD'de başkanlık yarışı: Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemleri alındı

AA

ABD’de başkanlık seçimlerine artık saatler kaldı..

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, 5 Kasım’da sandık başında karşı karşıya gelecek.

60. başkanlık seçimleri için yapılan güncel anketler, iki aday arasında kıyasıya bir rekabetin olduğunu gösteriyor.

ANKETLERİN GÖSTERDİĞİ NE?

Anket sonuçları, iki aday arasında bıçak sırtı bir yarış öngörüyor. 538 delege arasından en az 270’ini kazanacak olan aday, yeni ABD başkanı olacak.

Tüm dikkatlerin yoğunlaşacağı 7 salıncak eyaletindeki küçük farklar, seçim sonuçlarının sadece ufak farklılıklarla belirleneceğini ortaya koyuyor.

Bu durum, ABD kamuoyunda seçim sonrası olasılıkları en önemli konulardan biri haline getiriyor.

BEYAZ SARAY ÇEVRESİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Donald Trump’ın seçim sonuçlarını kabul etmeyecek görülmesi ve olası sokak olayları nedeniyle Beyaz Saray çevresindeki iş yerlerinin vitrinleri bariyerlerle korunmaya alınıyor.

Bu önlemler, seçim sonrası sokak olaylarının yaşanacağına dair yüksek beklentilerin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan ankette, seçmenlere 5 Kasım sonrası olası şiddet olaylarına ilişkin endişeleri soruluyor.

SOKAK OLAYLARI BEKLENTİSİ VE ANKET SONUÇLARI

Ankete katılanların her 10 kişiden 4’ü, seçim sonrası şiddet olayları ve seçim sonuçlarının tersine çevrilmesine yönelik girişimlerden “son derece” endişeli.

Katılımcıların yaklaşık 3’te 1’i, seçim sonrası şiddet olaylarının gerçekleşmeyeceğini düşünmüyor. Her 3 seçmenden 1’i ise yerel veya eyalet seçim yetkililerinin seçim sonuçlarının kesinleşmesini engellemeye yönelik çabalarından “çok” endişeli.