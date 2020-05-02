California eyaletinde on binlerce kişi koronavirüs salgınına karşı “evde kal” uyarılarını protesto etti.

ABD’nin California eyaletinin genelinde gencinden yaşlısına on binlerce kişi, California Valisi Gavin Newsom’ın ve yerel yönetimlerin “evde kal” çağrılarına tepki gösterdi.

Dün itibarıyla eyalet plajlarını da kapatan Vali Newsom sert eleştirilirken, birçok protestocunun sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kuralları uygulamadıkları gözlemlendi.

TRUMP'A DESTEK

Gösteriler en çok Orange County, Los Angeles ve California’nın başkenti Sacramento’da yoğunlaşırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın salgına karşı açıklamalarına destek verip, Californialı yetkililerin haklarını çiğnediğini öne sürdü.

ABD’de binlerce kişiden ‘Evde Kal’ karşıtı protesto İZLE

TUTUKLAMA OLMAYACAK

Orange County Şerifi Don Bares kendi bölgesinde herhangi bir tutuklama yapmayı planlamadığını açıklarken, Şerif ofisi sözcüsü Carrie Braun, “İnsanlar sosyal mesafeyi korudukları ve beklenildiği gibi davrandığı sürece plajlardan yararlanan insanları suçlamayı düşünmüyoruz.” dedi.

BAŞKAN VE VALİYE İSTAFA ÇAĞRISI

Los Angeles’ta belediye binası önünde gerçekleşen protestolarda da halk Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ve Vali Newsom için istifa çağrısı yaparken “Özgür ABD” ve “Özgür Halk” sloganları attı. Protestoları birçok kişi de araçları ile korna çalarak destekledi.

OLAYSIZ ŞEKİLDE DAĞILDILAR

Protestolar sırasında karşıt görüşlüler ile ara sıra ortaya çıkan tartışmalar polis tarafından hızlıca yatıştırılırken, protestocular günün sonunda olaysız şekilde dağıldı.

53 BİNE YAKIN VAKA VAR

California eyaletinde koronavirüs vaka sayısı 52 bin 25'e, ölü sayısı ise 2 bin 124'e yükseldi.

Vakaların büyük bir kısmı ise Los Angeles’ta bulunuyor.