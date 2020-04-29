New York'ta, koronavirüsten hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenleri, din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

ABD'nin New York şehrindeki Brooklyn bölgesinde yer alan Williamsburg kentinde, koronavirüsten hayatını kaybeden Ortodoks Yahudi topluluğunun ileri gelenleri, Yahudi din adamı Chaim Mertz'i anmak için dün bir araya geldi.

ABD'de cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı ViDEO

CENAZEDE İZDİHAM YAŞANDI

7'den 70'e her yaşta kişinin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe kuralına uyulmaması, birçok kişi tarafından tepkiye neden oldu.

Cenazeye katılan bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sosyal medya hesabından, durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY"

Cenaze törenine tepki gösteren De Blasio, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Williamsburg’da bu gece kesinlikle kabul edilemez bir şey oldu: Salgının ortasında büyük bir cenaze toplantısı. Duyduğumda, kalabalığın dağılmasını sağlamak için oraya kendim gittim. Gördüğüm şey, koronavirüs ile savaştığımız sürece hoş görülmeyecek.Bu son iki ayda çok fazla kaybımız oldu, yas tutmaya içgüdüsünü anlıyorum. Ancak büyük toplantılar sadece daha fazla ölüme ve daha fazla ailenin yas tutmasına yol açacaktır. Buna izin vermeyeceğiz. NYPD'ye tüm şehir için tek bir standarda sahip olması talimatını verdim: sıfır tolerans." dedi.