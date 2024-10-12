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AA

ABD'de meydana gelen Milton Kasırgası büyük bir yıkıma yol açtı.

Florida eyaletinin Siesta Key bölgesinde şiddeti kategori 5'e yükselen kasırgada, yüzlerce ev kullanılamaz hale gelirken, 14 kişi ise feci şekilde can verdi.

Ardında büyük bir yıkım bırakan kasırganın ardından insanlar evine dönerken, Florida Valisi Ron DeSantis, en kötü senaryonun hala yaşanmadığını belirterek, evlerine dönenleri kasırganın neden olabileceği sel konusunda uyardı.

Kasırga uyarısı sonrası eyaleti terk eden ABD vatandaşları, geri dönmek için uzun araç kuyrukları oluşturdu.

KASIRGANIN ZARARI 50 MİLYAR DOLAR

Milton Kasırgası'nın neden olduğu zararın bedelini araştıran uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, zarar için çok yüksek bir miktar çıkardı.

Fitch Ratings, Milton Kasırgası'nın 50 milyar dolara kadar sigortalı kayba neden olabileceğini bildirdi.

"EN BÜYÜK SİGORTALI KAYIP OLACAK"

Fitch'ten yapılan açıklamada, güçlü sermaye seviyeleri göz önüne alındığında, Milton Kasırgası'nın sigorta ve küresel reasürans şirketlerinin kredi derecelerini etkilemesinin muhtemel olmadığı ifade edildi.

Milton'un önemli ekonomik ve sigortalı kayıplara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Milton'ın sigortalı kayıplarının 30 milyar ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyoruz. Bu, Ian Kasırgası'nın 2022'de benzer bir yolu tahrip etmesinden ve 60 milyar dolarlık kayba neden olmasından bu yana en büyük sigortalı kayıp olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

KÜRESEL SİGORTALI KAYBIN 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, sigorta şirketlerinin önemli miktarda kaybı reasürans piyasasına kaydıracağı belirtildi.

Milton Kasırgası'nın 2024'te küresel sigortalı kayıpları 100 milyar doların üzerine çıkaracağı kaydedilen açıklamada, kayıpların bu eşiği aştığı beşinci ardışık yıl olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, emlak piyasasının Milton Kasırgası kayıplarına ve 2024'ün geri kalanında ek felaket kayıplarının miktarına bağlı olarak prim oranlarında sertleşme görebileceğine değinilerek, ancak 2023'te yaşananki gibi önemli emlak reasürans fiyat artışlarının olası olmadığı aktarıldı.