ABD’de kış fırtınası: 6 eyalette OHAL ilan edildi

İHA

ABD genelinde etkili olan sert kış fırtınası, birçok eyalette hayatı adeta durma noktasına getirdi. Şiddetli kar yağışı, buzlanma ve dondurucu rüzgarlar nedeniyle ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanırken, milyonlarca insan zorlu koşullarla mücadele ediyor. Kentucky, Virginia, Batı Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, fırtınanın etkilediği bölgelerde ciddi tehlikeler ortaya çıktı.

ORTA BATI, FIRTINANIN MERKEZİNDE

Kansas, Nebraska ve Missouri, kış fırtınasının en ağır darbesini aldı. Kansas ve Nebraska’da bazı bölgelerde kar kalınlığı 15 inçin üzerine çıkarken, Missouri’nin Kansas City bölgesinde 11 inçlik kar yağışı neredeyse şehir tarihindeki rekor düzeye ulaştı. Bu yoğun kar yağışı, ani sıcaklık düşüşleriyle birleşerek otoyollarda tehlikeli buzlanmaya yol açtı. Yollarda kaygan zemin nedeniyle meydana gelen kazalarda araçlar bariyerlere ve birbirine çarptı. AccuWeather, Kansas ve Missouri'de bu olumsuz hava koşulları nedeniyle en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

OHIO VADİSİ VE KUZEYDOĞU ALARMDA

Fırtına, orta batıdan doğuya doğru ilerleyerek Ohio Vadisi’nde etkili oldu. Indiana ve Illinois eyaletlerinde kar yağışı ulaşımı felç ederken, Indiana’nın bazı bölgelerinde 8 ila 10 inç arasında kar birikti. Illinois’in kırsal yolları ise büyük ölçüde ulaşıma kapandı. Michigan’da kar yağışı sert rüzgarlarla birleşerek görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı. Rüzgar hızının saatte 65 kilometreye ulaştığı bölgede, savrulan kar fırtınayı daha da şiddetli hale getirdi.

GÜNEYDOĞU'DA ALIŞILMADIK SOĞUKLAR

Alışılmadık kış şartları güneydoğu eyaletlerini de etkiledi. Kentucky ve Tennessee’de kar kalınlığı 6 ila 8 inç arasında ölçülürken, Atlanta çevresinde hafif kar yağışı ve buzlanma tehlikesi trafikte zor anlar yaşattı. Hazırlıksız sürücüler, özellikle bu bölgelerde tehlikeye açık hale geldi.

KUZEYDOĞUDA KAR VE DONDURUCU SOĞUKLAR

New York ve New Jersey gibi kuzeydoğu eyaletleri de kar yağışının etkisindeydi. Güney New Jersey’de kar kalınlığı bazı bölgelerde 9 inçe ulaşırken, New York City ve çevresi hafif kar yağışıyla birlikte dondurucu soğuklarla yüzleşti. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), bölgedeki rüzgarlı ve soğuk havanın salı ve çarşamba günleri boyunca devam edeceğini duyurdu.

HAVA ULAŞIMI DURMA NOKTASINDA

Hava ulaşımı da fırtınadan büyük darbe aldı. Uçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre, pazar ve pazartesi günleri arasında 3 bin 500’den fazla uçuş iptal edildi. Washington DC çevresindeki havaalanları iptallerden en çok etkilenen yerler oldu. Reagan National Havaalanı’nda 250’den fazla uçuş iptal edilirken, Washington Dulles ve Baltimore-Washington Uluslararası havaalanlarında da yüzlerce uçuş gerçekleştirilemedi.

HAFTA BOYUNCA SOĞUK HAVA UYARISI

Meteoroloji uzmanları, kış fırtınasının etkilerinin hafta boyunca devam edeceğini belirtiyor. Orta batı ve kuzeydoğu eyaletlerinde kar yağışı, buzlanma ve rüzgarın çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Özellikle buzlanma ve düşük görüş mesafesi, kara ve hava ulaşımını ciddi şekilde etkilemeye devam edecek.

Şiddetli kış şartlarının milyonlarca insanın günlük yaşamını aksattığı bu süreçte, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.