ABD'de rapor hazırlandı: Koronavirüs 2 yıl daha sürecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı.

ABD'nin Innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda, virüsün iki yıl sürebileceği söylendi.

BAĞIŞIKLIK KAZANANA KADAR KONTROL EDİLEMEYECEK

Rapora göre dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi bağışıklık kazanana kadar virüsün kontrol edilemeyeceği aktarıldı.

Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.