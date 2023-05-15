ABD'den 14 Mayıs açıklaması: Türk halkını tebrik ediyoruz Türkiye'de gerçekleştirilen seçimlere ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" dedi.

AA

14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak.

ABD'den seçim değerlendirmesi

Çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'deki seçimin sonuçlarını yakından takip ettiklerini belirterek "Taleplerini barışçıl şekilde sandığa yansıtan Türk halkını tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Başkan Joe Biden kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor" diyen Kirby, Türk halkının sandığa giderek vatandaşlık görevini ciddiye aldığına vurgu yaptı.

Kirby, seçim sürecinin devam ettiğine işaret ederek konuya ilişkin erkenden bir açıklama yapmak istemediklerini söyledi.