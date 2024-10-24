ABD’den Filistinliler için 135 milyon dolarlık ek yardım

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'da gerçekleşen toplantının ardından iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Blinken, Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına varılması çağrısında bulunarak,

Bugünkü toplantı oldukça önemli ve verimliydi. Son gelişmeleri ele alma fırsatı bulduk ve ateşkes sürecinin ilerletilmesi için atılacak adımları görüştük. Heyetlerin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğini tahmin ediyorum

dedi.

Blinken, ABD'nin İsrailli esirlerin evlerine dönmesine yardımcı olmaya, savaşın sona erdirilmesine ve Filistinlilerin acılarının hafifletilmesine "yoğun bir şekilde odaklandığını" belirtti.

Ayrıca,

Şu anda bir fırsat olduğuna inanıyorum çünkü bu anlaşmanın imzalanmasının önündeki en büyük engelin Sinvar olduğunu düşünüyorum. Onun aramızda olmaması, ilerleme kaydetmek ve anlaşmayı imzalamak için bir fırsat sunuyor

diye ekledi.

"SİNVAR'DAN SONRA HAMAS YENİDEN ATEŞKESE ODAKLANABİLİR"

Blinken, öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar’ın amacının geniş bir çatışma yaratmak olduğunu ileri sürdü. "Eğer Hizbullah, potansiyel olarak İran'ın da dahil olduğu çok cepheli bir saldırı başlatabilirse, o zaman Sinvar geriye yaslanıp bekleyebilir ve ateşkesle ilgili bir karar almak zorunda kalmazdı" şeklinde konuştu.

Blinken, "Sinvar artık aramızda değil. Bu durum, Hamas'ın yeniden odaklanmasına ve sürdürülebilir bir ateşkes için gerekli ilk anlaşmanın imzalanmasına zemin hazırlayabilir" dedi.

ABD'DEN FİLİSTİNLİLERE 135 MİLYON DOLARLIK EK YARDIM

Ayrıca, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik 135 milyon dolarlık ek bir yardım paketi açıklayan Blinken, bu yardımın ardından ABD'nin 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yaptığı toplam yardımın 1,2 milyar dolara ulaştığını belirtti.

KATAR BAŞBAKANI: "HAMAS İLE YENİDEN TEMASA GEÇİLDİ"

ABD ve Mısır ile birlikte ateşkes müzakerelerine arabuluculuk eden Katar Başbakanı Al Thani, “Yakında bir Amerikan heyeti Doha’da İsrailli müzakerecilerle bir araya gelecek. Bu müzakerelerde ilerleme sağlamak için yolları ele alacağız” açıklamasında bulundu.

Katar’ın Hamas ile yeniden iletişim kurduğunu belirten Al Thani, grubun tutumunun değişmediğini vurguladı. Ayrıca, Gazze’de ateşkesin sağlanması ve İsrailli esirlerin yanı sıra Filistinli tutukluların serbest bırakılması için yürütülen çabaların devam ettiğini ifade etti.