ABD'den İsveç açıklaması: Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına inanıyorum ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, İsveçli liderlerin Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına ve buna saygı duyduklarına inandığını ifade etti.

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ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell, sosyal medya yaptığı paylaşımda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Stoltenberg'in liderliği sayesinde ittifakın daha güçlü olduğunu kaydeden McConnell, müttefiklerin askeri modernizasyon ve toplu savunmaya daha fazla yatırım yaptığını kaydetti.

McConnell, bir başka paylaşımında da ABD Senatosu'nun İsveç'in gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi'ne kadar NATO'ya üye olmasını umduğunu belirtti.

"Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına inanıyorum"

"İsveçli liderlerin Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarını anladıklarına ve buna saygı duyduklarına inanıyorum" ifadesini kullanan McConnell, İsveç'in ittifaka kabul edilmesinin NATO'nun çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu.