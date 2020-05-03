ABD'den Türkiye'ye teşekkür mesajı

Mike Pompeo, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Koronavirüs salgınında, 1 milyonu aşkın enfekte ve 67 binden fazla ölümle en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'ye Türkiye'den giden ikinci yardım dün ulaştı.

ABD'li yetkililere teslim edilen tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman paketi, ülkede memnuniyetle karşılandı.

Teslimatın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bir teşekkür mesajı yayınladı.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Pompeo mesajında, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye minnettarız. Türkiye'nin desteği virüsle savaşan ABD şirketlerine yardım ediyor. Bu dönemi birlikte atlatacağız, öncekinden daha güçlü çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

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