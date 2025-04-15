Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İsrail, Gazze'de masumları vuruyor.

Kadın çocuk demeden 40 binden fazla masumu öldüren İsrail, yardım girişlerine de müsaade etmiyor.

Gazze'de oldukça zor durumda olan vatandaşlar, hayatta kalmak için mücadele ediyor.

Gazze'de durum böyleyken, Avrupa Birliği'nden (AB) yeni bir hamle geldi.

Avrupa Birliği, Filistin’e yönelik mali desteğini üç yıllık yeni bir paketle artıracağını açıkladı.

1,6 MİLYAR AVRO YARDIM

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin'in toparlanması ve dayanıklılığının artırılması için Filistin yönetimine yaklaşık 1,6 milyar euro değerinde yardım sağlanacak.

FİLİSTİN BÜTÇESİNE DOĞRUDAN YARDIM

Paket kapsamında, Filistin yönetimi bütçesine doğrudan sağlanacak yaklaşık 620 milyon euro tutarındaki yardım hibesi ile kamu idaresinin acil ihtiyaçlarını karşılanması ile hizmetlerin sunulmaya devam edilmesine yardımcı olunacak.