ABD'li Senatör Sanders: Tarih, Gazze'deki kabusa suç ortaklığımızı affetmeyecek

AA

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze konusunda kritik açıklamalar yaptı.

Sanders, Senato'da yaptığı konuşmada, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasının engellenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bağımsız senatör Sanders, "Dünyanın her yerinden insanların düşündüğü, şaşkınlığa uğradığı fakat garip bir sebepten dolayı bu ülkenin başkentinde ya da Kongrenin koridorlarında çok az tartışılan bir konuda konuşmak istiyorum." dedi.

"KARA BİR LEKE"

Sanders, "İsrail'in (Gazze'ye) tüm yardımı kesmesiyle, şimdi gördüğümüz şey, temel ihtiyaçların reddedilmesiyle toplu aç bırakma ve ölümün yavaş ve zalim sürecidir. Bu metodiktir, kasıtlıdır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananların "insan yapımı bir kabus" olduğunu vurgulayan Sanders, "Bugün Gazze'de olanlar, dünyanın ortak vicdanında kalıcı bir leke olacaktır. Tarih, buna izin verdiğimizi asla unutmayacak ve burada, ABD'de, biz bu devam eden zulmü mümkün kıldık." değerlendirmesinde bulundu.

"TARİH BUNU AFFETMEYECEK"

Sanders, ABD'nin Gazze'de insani felakete yol açma ve bunu sürdürmede "suç ortağı" olduğuna işaret ederek, "Tarih, bu kabusa suç ortaklığımızı affetmeyecek. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun, Filistin halkını yok etmesine verdiğimiz desteği sonlandırmanın vakti geldi de geçiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce dile getirdiği "Gazze'yi, Orta Doğu'nun Rivierası'na dönüştürme" isteğine değinen Sanders, "Gazze'nin milyarderlerin Riviera'nın tadını çıkarması için değil, Filistin halkı için yeniden inşa edilmesini" talep etti.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM

Merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (WCK) yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 ayı aşkın süredir tam abluka uyguladığı Gazze'de, günlük yemekleri hazırlamak için gereken malzemelerin tükendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, gıda ve pişirme yakıtı yüklü WCK kamyonlarının martın başından beri Gazze sınırında "hazır bekletildiği" ancak İsrail yardımların geçişine izin vermediği için "hayati önem taşıyan gıda dağıtımının devam edemediği" kaydedilmişti.

İsrail, mart ayının ilk günlerinden bu yana yardımların dağıtımında kontrolün sağlanamadığı ve bazı ihtiyaç malzemelerinin yağmalandığı iddiasıyla Gazze'ye insani yardım malzemesi girişine izin vermiyor.