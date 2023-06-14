ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'den Türkiye'ye övgü dolu sözler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna savaşındaki rolüyle Tahıl Koridoru anlaşmasındaki önemine vurgu yaptı. Flake, "Türkiye dışında başka hiçbir ülke, Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı. Ve başka hiçbir ülke tahıl girişiminin kolaylaştırılmasını başarılı şekilde sağlayamazdı" dedi.

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ABD, Türkiye'de yapılan seçimlerde muhalefete verdiği destekle biliniyordu.

Hemen hemen her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine yapılan haberler ve muhalefete destek söylemleri hala akıllarda.

Ancak ABD, desteklediği muhalefetin seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılmasıyla birlikte yeniden mevcut iktidara göz kırpıyor.

Bunun son örneği ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in yaptığı açıklamalar...

Flake, ülkesinin bağımsızlığının 247. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Büyükelçi Flake, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaştaki kritik rolüne vurgu yaptı.

Flake, "Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğine destek konusunda çok kararlı oldu. Yeni dönemde Türkiye ile ikili ilişkilerde iş birliğini daha fazla artırmak istiyoruz." dedi.

Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasının önemine değindi

Flake, Türkiye dışında hiçbir ülkenin Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamayacağını belirtti.

Flake ayrıca Türkiye dışında başka hiçbir ülkenin Tahıl Koridoru'nu başarılı bir şekilde sağlayamayacağını ifade etti.

"Türkiye dışındaki hiçbir ülke Karadeniz tahıl girişiminin kolaylaştırılmasını başarılı şekilde sağlayamazdı"

Büyükelçi Flake, "Türkiye dışında başka hiçbir ülke, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak kontrol altına alamazdı. Ve başka hiçbir ülke Karadeniz tahıl girişiminin kolaylaştırılmasını başarılı şekilde sağlayamazdı." ifadelerini kullandı.

"Turizmde bu yıl 1,8 milyon Amerikalının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor"

"Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini daha da artırmak istiyoruz" mesajını veren Flake, "Ticari olarak Türkiye ile harika bağlarımız var. Ticaret hacmimiz şu an 33 milyar dolar seviyesinde, bunun daha da artmasını bekliyoruz. İkinci alan, insanlarımız arasındaki bağ. Turizmde bu yıl 1,8 milyon Amerikalının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Değişim programları ve eğitim fırsatlarında artış bekliyoruz. Güvenlik kısmında devam eden bir iş birliğimiz var. Türkiye NATO'daki ikinci güçlü ülke. Güçlü kaldığına ve NATO ile çalışır olduğuna emin olmak istiyoruz." dedi.

İsveç'in NATO'ya üyeliği ve F-16 satışı

Flake, ayrıca Amerikan Kongresi'nde "İsveç'in üyeliği olursa Türkiye'ye F-16 satışı yapılsın" şeklindeki Ankara'nın tepkisini çeken tutuma ilişkin, "ABD yönetimi Türkiye'ye silah satışı konusuna destek veriyor, F-16 satışına bunun için İsveç'in NATO üyeliği bir önkoşul değil; ama kongre üyelerinin de söz hakkı var ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda çok güçlü duyguları var." diye konuştu.