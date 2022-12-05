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    Abdülhamid Han gemisi, Akdeniz'de sondaja başladı

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını duyurdu.
    • 05.12.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:50
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    Abdülhamid Han gemisi, Akdeniz'de sondaja başladı

    Türkiye'nin Mavi Vatan'da sondaj çalışmaları, ülkemizin 4'üncü gemisi olan Abdülhamid Han ile devam ediyor.

    Son olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladığını bildirdi.

    "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı"

    TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Akdeniz'de, Taşucu-1 kuyusunda sondaja başladı. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

    Abdülhamid Han gemisi, Akdeniz de sondaja başladı #1

    12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor

    Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

    AA'nın aktardığına göre çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

    Abdülhamid Han gemisi, Akdeniz de sondaja başladı #2


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