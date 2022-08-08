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    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır! İşte yola çıkacağı tarih..

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve çıkmaya hazırlanıyor.Türkiye'nin gücüne güç katacak olan sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu.İşte o tarih..
    • 08.08.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 11:02
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    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır! İşte yola çıkacağı tarih..

    Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han göreve başlamaya hazır.Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerinden sonra Abdülhamid Han da görev için hazır hale getirildi.

    Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarih belli oldu.Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'da hidrokarbon arayacak.

    Mersin'in Taşucu Limanı'nda son hazırlıkları biten 4. sondaj gemimiz ne zaman göreve başlayacak? İşte cevabı..

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır! İşte yola çıkacağı tarih.. #1

    Abdülhamid Han göreve ne zaman başlayacak?

    Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos (yarın) tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek tören ile görev yerine uğurlanacak.

    Abdülhamid Han gemisinin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.


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