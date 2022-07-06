Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazırlanıyor! Türkiye'nin sondaj filosunun isimleri neler?

Türkiye'de 3 derin deniz sondaj gemisi bulunuyordu. Sondaj gemileri arasına bir yenisi daha eklendi.İşte detaylar...

Enerji alanında önemli başarılara imza atan Türkiye'de sondaj gemileriyle igili çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye, son yıllarda enerji bağımlılığını azaltmak üzere Fatih, Yavuz ve Kanuni gibi sondaj gemilerinin yanı sıra Barbaros Hayrettin Paşa, MTA Oruç Reis gibi sismik araştırma gemileri ve Ertuğrul Gazi FSRU gemisini enerji filosu envanterine kattı.

Türkiye'de üç derin deniz sondaj gemisi bulunuyordu. Sondaj gemileri arasına bir yenisi daha eklendi...

Fatih, Yavuz ve Kanuni'den sonra Sultan Abdülhamid Han ile birlikte bu sayı 4'e çıktı.

Peki, sondaj gemilerinin isimleri neler? İşte detaylar...

Türkiye'nin Sondaj Gemileri

Fatih

Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, ismini Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’ten alır.

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğindedir, maksimum hızı saatte 9,20 deniz milidir.

Güvertesindeki iki kuleden oluşan sondaj kulesinin uzunluğu 64 metredir, 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahiptir.

200 metre sondaj derinliğine ulaşabilir. Geminin motor gücünü ve konumunu sabit tutma işlevini yerine getiren aktif konumlandırma sistemine sahiptir.

Yavuz

Yavuz, ismini dokuzuncu Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’den alır. 84 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğindedir, maksimum hızı saatte 20 deniz milidir.

Çift kule sistemine sahiptir. 200 metre sondaj derinliğine ulaşabilir. Fatih gemisinde olduğu gibi Yavuz da aktif konumlandırma sistemine sahiptir.

Kanuni

Kanuni Onuncu Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın ismi bu gemiye verilmiştir.

227 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindedir.

Sondaj kulesi 114 metredir. 400 m derinliğe kadar sondaj yapabilir.

4. Abdulhamid Han

Abdülhamid Han, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak. Bu kapsamda gemideki son hazırlıklar, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda sürdürülüyor.

Mavi Vatan'daki filonun en güçlüsü

Söz konusu sondaj gemisi, hem teknik donanımı hem de fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak. Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.