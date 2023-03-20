Abdülhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verecek Yeniden Refah Partisi kurucularından biri ve Abdülhamid Han'ın torunu olan Kayıhan Osmanoğlu, Fatih Erbakan'ın açıklamaları sonrasında, Osmanoğlu Ailesi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini açıkladı.

2023 seçimlerine az bir süre kalmışken, siyasi gündemde hareketlilik devam ediyor. Seçimlere 55 gün kala, yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhur İttifakı'na desteği beklenen Yeniden Refah Partisi bugün kararını açıkladı. Genel Başkan Fatih Erbakan, hiçbir ittifaka katılmayacaklarını ve Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Açıklama sonrası konu tartışmaya açılırken, Yeniden Refah Partisi kurucularından bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Kurucuların arasında yer alan Abülhamid Han'ın torunu Kayıhan Osmanoğlu, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. Osmanoğlu, aile fertleri olarak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Osmanoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Değerli dostlar Hanedânı Âli Osman'ın kandan torunları olarak başta Hanedan Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu, şahsım ve Osmanoğlu Ailesi fertleri olarak; 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun.