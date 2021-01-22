Adalet Bakanı Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Bakan Gül, burada yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi.

Gül, "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır." diyerek, şunları ifade etti:

"ANAYASA KARARLARINA UYULMASI HUKUKUN BİR GEREĞİDİR"

"Anayasa hükmü de bunu gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, bütün kurumların gerçek ve tüzel kişileri, mahkemeleri bağlar, esas itibarıyla hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, mahkemelerde de anayasa kararlarına uyulması da hukukun bir gereğidir.

"KARARLAR UYGULANMAK İÇİN VAR"



Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreçte de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek. Ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar ve hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. Dolayısıyla hukuk neyi emrediyorsa anayasa neyi emrediyorsa Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde olması gereken budur ve kararların da uygulanması gerekir."

Abdulhamit Gül: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır ViDEO

"HUKUKUN UYGULANMASI..."

Adalet figürünün gözünün bağlı olduğunu anımsatan Bakan Gül, kimsenin bağlı olan gözü açmaya çalışmasına müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet başta kendi mekanizması itibariyle de gözünü açmadan taraflara ulaşmadan hak neyse, hukuk neyse, adalet neyse onun yerine getirilmesi milletimizin beklentisidir, hukukun gereğidir. Dolayısıyla olacak olan hukukun emrettiği şeydir o da Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığıdır ve hukukun uygulanması, üstünlüğü, hukuk güvenliğidir. Anayasa'nın amir hükmü de budur, hep birlikte göreceğiz elbette kararlar eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun gereği, bir emridir."

SOYLU'NUN ANNESİNE YÖNELİK HAKARET

Bakan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medyada annesiyle fotoğrafının altına hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine de şu yanıtı verdi:

"EN AĞIR CEZAYI BULACAĞINA İNANIYORUM"

"Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Anneler, elleri, ayakları öpülesi en kıymetli varlıklardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır.

Sayın Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfür etme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan, onuruyla yaşar. Kimin, eşi, annesi, çocuğu olursa olsun en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir."

"İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Bu noktada kanunların insanların ihtiyaçlarına göre çıkarılacağını aktaran Gül, "Elbette bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Bu tür cezaları artırıcı, kişilik onurunu zedelemeyi engelleyecek ne gibi tedbirler alınması gerekiyorsa bunların konuşulması tabidir. Bu ihtiyaçların konuşulması gereken yer de kanun yapımı da parlamentodur. Yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil. O mecralarda gerektiği gibi konuşulup kararlar alınır. Bu noktada üzüldüğümüz konuları inşallah bir daha yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin ölümüyle ilgili üzüntüsünü de dile getirerek, Allah'tan rahmet diledi.

BAKANLARIN TEMASLARINDAN NOTLAR

Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, Gaziantep ziyaretleri sırasında genişletme çalışmaları devam eden Gaziantep Havalimanında incelemelerde bulundu.

Gül ve Karaismailoğlu daha sonra Gaziantep Valiliğine geçerek Vali Davut Gül'den çalışmalar hakkında brifing aldı.