Abdulhamit Gül: Dijital mecralar hukuk güvenliğinin ana konusudur

Bakan Abdulhamit Gül, "Sokakta bir kişiye hakaret edemezsiniz, aynı şekilde dijital mecralarda da iftira ve hakaret edemezsiniz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de Dijital Mecralar Komisyonu'na katıldı.

Bakan Gül, burada bakanlığın yaptığı çalışmalara dair bir sunum yaptı.

Bakan Gül, dijital dönüşüm ve mecraların gün geçtikçe öneminin arttığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Gül, "Bu mecraya bizim mutlaka dikkat kesilmemiz doğru ve yerinde bir yaklaşımdır." dedi.

"GELİŞEN ÇAĞA AYAK UYDURMALIYIZ"

Bakan Gül, "Her alanda olduğu gibi bu alanın da yine düzenlenmesi gereken yeni alanlar olduğu açıkça ortadır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti hükümetlerinde, e-Devlet gibi çok önemli kurumlar ülkemize kazandırılmıştır.

Bunun daha çok ileriye taşınması adına elbette atılacak adımlar yine vardır. Bu konuda hukuk altyapısı ve adalet sisteminin de gelişen ve değişen çağa ayak uydurması bir zorunluluktur." dedi.

"DİJİTAL MECRALAR HUKUK GÜVENLİĞİNİN KONUSUDUR"

Bakan Gül, dijital mecralarda hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin ayrı bir ödev olarak herkesin karşısında duran bir konu olduğunu söyleyerek, "Bunun için birçok mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Bu alanların hepsinin bir hak ve ödev çerçevesinde, özgürlük, güvenlik çerçevesinde de ele alınması bir gerekliliktir. Toplumsal alanda nasıl kişilik haklarına saygı gerekiyorsa, dijital alanlarda da kişilik haklarına, kişi mahremiyetine ilişkin her türlü yaklaşımın burada da ortaya çıkması lazım.

Sokakta da bir kişiye hakaret edemezsiniz, dijital mecralarda da iftira, hakaret edemezsiniz. Dijital delillerin bu anlamda geçmişte gördüğümüz vahim hukuki anlamda örneklerini de görüyoruz.

İnsanların haksız yere ceza almasına yönelik, geçmişte FETÖ'nün önayak olduğu delil üretme, kumpas davaları ile bu delillerin dijital alanlarda nasıl oluşturulduğu hepimizin zihinlerinde yer edinmiştir. Dolayısıyla dijital mecralar bir hukuk güvenliliğinin de bir özgürlüğün de ana konusudur." diye konuştu.





E-TEBLİGAT KULLANIMI

Bakan Gül, elektronik ortamda gerçekleşen iletişim sayesinde haftalar, aylar süren yazışmaların çok çabuk sona erdiğini belirten Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Davaları uzatan süreçlere baktığımızda yaklaşık yüzde 30 oranında tebligat sorununun olduğu karşımıza çıkıyor. E-Tebligatla bu anlamda önemli bir sorunu da aşmaya çalıştığımızı ifade etmek isterim. Dijital yapay zeka uygulamalarıyla yargı ve adalet hizmetlerinin ölçülebilir olması da çok önemlidir.

Dava açılmış, bir yıl geçmiş hala duruşma günü verilmemişse bunu sistemden Hakimler Savcılar Kurulunun görebileceği bir çalışma üzerinde yoğunlaştık ve önümüzdeki yakın tarihte bunu faaliyete geçireceğiz. Yani vatandaş adına kamu hizmetlerinin, adalet hizmetlerinin doğru, etkin, zamanında uygulanması bakımından çok önemli şekilde dijital mecralardan yararlanıyoruz."