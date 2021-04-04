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    Abdulhamit Gül: Gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var

    Bakan Gül, emekli amirallerin bildirisine karşı açıklama yaptı.
    • AA
    • 04.04.2021 - 08:36
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    Abdulhamit Gül: Gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var

    Emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' tepki yağıyor.

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bildiriye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

    Bakan Gül, Türkiye'nin bekasını korumanın, demokrasiye saygıdan ve hukuka bağlılıktan geçtiğini bildirdi.

    "DARBE HEVESLİLERİ ŞUNU İYİ BİLSİN..."

    Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

    "Seçilmişlere parmak sallamaya kalkan darbe heveslileri şunu iyi bilsin, köhnemiş vesayetçi zihniyetin prangalarından kurtulan, bu zihniyetten hesap soran, gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var artık. Bu ülkenin bekasını korumak demokrasiye saygıdan, hukuka bağlılıktan geçer."

    Abdulhamit Gül: Gücünü milli iradeden alan bir Türkiye var #1

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