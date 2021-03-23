Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da yapılması planlanan "Çocuk Adalet Merkezi"ne ilişkin Ankara Hakimevinde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada kadınlara yönelik şiddete karşı sert mesajlar verdi.

"BİR TEK KADININ DAHİ ŞİDDETLE YÜZ YÜZE GELMEDİĞİ VAKTE KADAR ÇALIŞACAĞIZ"

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Adalet Bakanı, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

KADINA ŞİDDETLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEMELER YOLDA

İlgili kanunlarda yeni değişiklikler yapılacağının mesajını da veren Gül, "Attığımız adımların ötesinde kanuni düzenlemeleri en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

"AİLEYİ VE KADINI MALZEME EDENLERİ KINIYORUM"

Gül ayrıca, reyting ile magazin uğruna aile ve kadın kavramlarını malzeme edenlere de tepki gösterdi.

Gül konuyla ilgili, "Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Abdulhamit Gül'den kadına şiddet açıklaması ViDEO