Abdulkadir Selvi: Akrabalarını bile ikna edememişler CHP listelerinden seçime giren partilerin CHP'ye faydası olmadığını ifade eden gazeteci Abdülkadir Selvi, "Akrabalarını da seçmenlerini de hemşerilerini de ikna edemediler" şeklinde konuştu.

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Rekor bir katılımla 14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye kararını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak.

CHP'de hayal kırıklığı büyük

Seçim sonuçları CHP için tam bir hayal kırıklığı oldu.

Yapılan anketlerde yüzde 30'lara kadar çıktığı öne sürülen CHP seçimlerde Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin desteğine rağmen yüzde 25,3'lük kesimin desteğini alabildi.

2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı yani 4 partinin CHP'ye katkısı sadece 3 puan oldu.

CHP listelerinden 37 milletvekili çıkardılar

CHP listelerinden DEVA Partisi'nin aday gösterdiği 25 isimden 14'ü, Saadet Partisi'nin 24 milletvekili adayından 10'u, Gelecek Partisi'nin 19 milletvekili adayının 10'u ve Demokrat Parti'nin 3 adayının tümü parlamentoya girmeye hak kazandı.

Abdulkadir Selvi: Akrabalarını bile ikna edememişler

Gazeteci Abdülkadir Selvi, CNN Türk'te bu durumu değerlendirirken, "Akrabalarını da seçmenlerini de hemşerilerini de ikna edemediler" ifadesini kullanarak şunları söyledi: