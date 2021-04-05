Canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında çıkan FETÖ kavgası nedeniyle Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı, son zamanların en ateşli tartışmalarından birine sahne oldu.

Program konukları Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında FETÖ polemiği yaşandı.

Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç'in FETÖ kavgası VİDEO

Abdulkadir Selvi, "Şaban FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi burada ben verdim. Biz burada sabaha karşı darbeye karşı direnirken, az ilerimizde jandarma bombalanırken biz burada darbeye karşı direniyorduk. Darbe konusundaki rahatsızlıklarını ben bilirim bunların. Nerede darbe, muhtıra oldu mu, bir yerden kaşınmaya başlarlar." dedi.

"GÜLEN'İN ELİNİ ÖPTÜN"

Sevinç, Selvi'yi Pensilvanya'ya gidip Fetullah Gülen'in elini öpmekle suçlayınca ortam gerildi.

Sevinç, "Abdulkadir Selvi çok yanlış konuşuyor. Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in elini öpmesinin, eteğinin dibinde oturmasının hesabını versin. Burada saçma sapan konuşmasın." sözleriyle, Selvi'nin Fetullah Gülen ziyaretini hatırlattı.

"DARBELERİ SAVUNDUN"

Kimsenin elini öpmediğini söyleyen Selvi, kendisinin FETÖ darbesine karşı mücadele ederken Şaban Sevinç'in ortalarda olmadığını söyledi.

Selvi, Seviç'in hem 28 Şubat'ı hem de son günlerin önemli gelişmesi olan amirallerin darbe çağrışımlı Montrö bildirisini savunduğunu söyledi.

İkilinin tartışmasında araya girmekte zorlanan Ahmet Hakan reklam arası vermek zorunda kaldı.