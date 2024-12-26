Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul’da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli’nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, metropollerde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu aktararak “Biz de mega ulaşım projelerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirerek, şehrimizin geleceğine yön verecek çözümler üretmek için bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA 5 MİLYON 800 BİN MOTORLU KARA TAŞITI BULUNUYOR"

Bakan Uraloğlu, 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da yaklaşık 5 milyon 800 bin motorlu kara taşıtı bulunduğu bilgisini paylaşarak “Hem bu nüfus yoğunluğu hem de araç sayısı kent içi trafiğini etkilemektedir. İstanbul’daki araç sayısı Ankara, İzmir ve Bursa’nın toplamındaki araç sayısından fazladır. Bugün İstanbul’daki araç sayısı 52 ilimizin toplamındaki araç sayısından fazla. Bu nedenle İstanbul’dan bahsederken elbette mega ulaşım projelerinden bahsediyor olacağız.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul’u Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettiklerini kaydederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek; İstanbul’u modern ve efektif bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Son 22 yılda İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısı için 1 trilyon 206 milyar lira’nın üstünde yatırım gerçekleştirdik.

"İSTANBUL'UN BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 795 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

İstanbul’daki bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye çıkardıklarını da ifade eden Bakan Uraloğlu, “3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı, biz köprü sayısını 953'e, toplam köprü uzunluğunu da 115 bin 332 metreye yükselttik. Yani, Üsküdar’dan neredeyse Kocaeli Kartepe’ye kadar uzanan bir mesafeden bahsediyoruz. İstanbul’da 932 metre uzunluğunda sadece 3 tünel vardı, biz 12 tünel daha yaparak 22 bin 406 metreye çıkardık. Bu tünellerimiz ile İstanbul kent içi trafiğine adeta nefes aldırdık.” şeklinde konuştu.

"NAKKAŞ-BAŞAKŞEHİR KESİMİ'NDEKİ YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ DA TÜM HIZIYLA İLERLİYOR"

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nu, 2016 yılında Odayeri-Paşaköy’le başlayan ilk etabıyla birlikte Türkiye’nin ve İstanbulluların hizmetine sunduklarını anlatarak “Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi’ndeki yapım çalışmalarımız da tüm hızıyla ilerliyor. Nakkaş-Başakşehir Kesimi, 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. İstanbul’da yaşayan kardeşlerimizin trafik çilesini bir nebze olsun azaltacak projemizin ilave katkıları da olacak.” dedi.

Uraloğlu, TEM Otoyolu’nda trafiğin rahatlamasını temin edecek, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracaklarını da belirterek “Projeyle ayrıca; Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve Organize Sanayi Bölgelerini de birbirlerine bağlıyoruz. Avrupa yakasının adeta üretim merkezi olan buradaki tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak, sanayi ile ticaretin gelişmesine de katkı vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

"SARIYER KİLYOS TÜNELİ İLE İSTANBUL HAVALİMANI İLE İŞ MERKEZLERİ ARASINDA HIZLI ULAŞIM SAĞLANACAK"

Bakan Uraloğlu, Sarıyer Kilyos Tüneli projesinin de İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden önemli bir karayolu projesi olduğunu belirterek “Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü tünel olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir.

Tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak projemizle; Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağız. 14 kilometrelik yeni tünel ile İstanbul’a katkı sağlayacağımızı söyleyebilirim.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlayacağız. Projemiz sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 km kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, İstanbul’un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanların tüneller sayesinde İstanbul’un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebileceklerini ifade etti.

"İSTANBUL'DA YAPIMINI TAMAMLADIĞIMIZ METRO HATTI UZUNLUĞU 161,8 KİLOMETREDİR"

İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Asrın projesi Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosuyla İstanbul’da yapımını tamamlayıp, İstanbulluların hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 161,8 kilometredir.” diye konuştu.

"GAYRETTEPE İLE HALKALI İSTASYONLARI ARASINDA SEYAHAT 57 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının 17,5 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy Kesimi ve 4,53 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosunda yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Uraloğlu, “Aslında arkadaşlar biz bu bahsettiğim 17,5 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimini de bitirdiğimizde; tamamı yeraltında olan metro sınıfında; Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, Dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız. Şu anda vatandaşlarımıza hizmet sunan 37.5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının oluşturduğu bu ring hattımız sayesinde; Hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu bir saatten kısa bir sürede 57 dakika da yolculuğunu tamamlayabilecek.” şeklinde konuştu.

"MARMARAY'A ALTERNATİF İKİNCİ BİR DEMİRYOLU HATTINA DAHA KAVUŞACAĞIZ"

Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin yapım çalışmalarını da sürdürdüklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demiryolu hattına daha kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.

"ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TRENLE 80 DAKİKA"

İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattından sonra tamamen yeni bir hat olan Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini de gündeme aldıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Süper hızlı tren hattımızın güzergâh uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 10 yıllık bir projeksiyonda bunu hayata geçireceğiz. İstanbul Havalimanımız dev kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yapmış ve ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşımıştır. Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır.” dedi.

"MARMARAY'I 11 YILDA 1 MİLYAR 250 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri Marmaray’ın açılışından bugüne 11 yıl içinde yaklaşık 1 milyar 250 milyon yolcu kullandığının altını çizen Bakan Uraloğlu, “Türkiye nüfusunun yaklaşık 15 katı insanımıza hizmet vermiştir. Şu an İstanbul’da; Marmaray’ın ya da bahsettiğim diğer metro ve raylı sistem hatlarının yapılmadığını düşünün? Ya da boğazın iki yakasını hala sadece iki köprüyle; Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle geçildiğini?” açıklamasında bulundu.

"AVRASYA TÜNELİ 8 YILDA ÜLKE EKONOMİSİNE 2 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLADI"

8’nci hizmet yılını tamamlayan Avrasya Tüneli’nin 8 yılda 151 milyon araca hizmet sunduğu bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Türkiye’deki araç sayısının yaklaşık 5 katı kadar araca hizmet vermiştir. Toplam 261 bin ton yakıt, 115 bin ton egzoz emisyonu salınımı ve 211 milyon saat zaman tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ise hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 203 milyon araç kullandı. Avrasya Tüneli’nin ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de inşa edilmediğini düşünelim, sizce İstanbul’da kent içi trafik nasıl olurdu? Buraları kullanamayan yolcu ve sürücülerin trafik yoğunluğunu ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını nasıl arttıracaklarını düşünebiliyor musunuz?” şeklinde konuştu.

Avrasya Tüneli’nden günde 80 bin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 150 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden 200 bin, FSM’den 240 bin araç geçtiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Marmaray’dan günlük 300 tren seferiyle 700 bin kişi hizmet alıyor. Biz sadece Ak Parti hükümetlerimiz döneminde bu hizmetleri bir an yapmadığımızı düşünelim.” dedi

"İSTANBUL HAVALİMANI 3'LÜ PİST UYGULAMASI 17 NİSAN'DA BAŞLIYOR"

İstanbul Havalimanı’nın dev kapasitesiyle, Türkiye’yi uluslararası bir aktarma merkezi yaptığını ve küresel havacılıkta zirveye taşıdığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bugün İstanbul, havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır. Her yıl Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında birinciliği kaptırmayan İstanbul Havalimanımız başarısını her geçen gün artan yeni uçak trafiği ve yolcu rekorlarıyla da devam ettirmektedir. Ayrıca Avrupa’da ilk kez uygulanacak; ‘Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları’ uygulamasını da 17 Nisan’da hizmete başlatacağız. İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkânını kazandıracağız. Bu sistem hayata geçtiğinde de İstanbul Havalimanı’nın bir daha birinciliği kaptırmayacağına emin olabilirsiniz.” dedi.

"ÇAMLICA KULESİ'Nİ 2,1 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ"

Dünya’da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesinde Çamlıca tepelerinde dağınık halde bulunan 33 adet demir yığınını kaldırarak İstanbul’un siluetine önemli bir katkı sağladıklarını kaydeden Uraloğlu, İstanbul'un silüetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunan Çamlıca Kulesi’nin her gün ziyaretçi akınına uğradığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Çamlıca Kulesi’ni hizmete açıldığı 29 Mayıs 2021 tarihinden bu yana yaklaşık 2,1 milyon kişi ziyaret etti.” diye konuştu.

"İSTANBUL'UN BİN 4 KİLOMETRE DAHA METROYA İHTİYACI VAR"

Yaptıkları hesaplamalarla İstanbul’un bin 4 kilometre daha metro hattına ihtiyacı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul’da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi lazım. Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi düşünüldüğünde, yer altı ulaşım ağlarına yapılacak yatırımların kaçınılmaz hale geldiği aşikardır.” ifadelerini kullandı.