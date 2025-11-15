Abdulkadir Uraloğlu Adıyaman'da: Deprem bölgesindeki ulaşım yatırımlarını sıraladı

Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Törene katılan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada kentteki ulaşım yatırımlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"33,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRDİK"

Deprem bölgesindeki çalışmalarımıza yorulmadan bütün azmimizle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye de devam edeceğiz. Adıyaman'ın ulaşım altyapısında hayata geçirdiğimiz birçok projemiz var. Son 23 yıllık dönemde sadece ulaştırma ve altyapı alanında 33,5 milyar liralık yatırımları hayata geçirdik.



Adıyaman'ı çevre illere bölünmüş yollarla bağladık. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız sürüyor.

"İLİMİZİN TÜM DEMİRYOLU ALTYAPISINI YENİLEDİK"

Özellikle havaalanından şehre gelinceye kadar olan yolumuzu da bitirdik sizin de kullanımınıza açtık.



Gölbaşı-Adıyaman-Kahta yolu, Adıyaman Çelikhan yolu, Samsak geçişi gibi birçok çalışmayı hayata geçirdik.



Nisibi Köprüsü'nü inşa ederek Adıyaman'ı Şanlıurfa'ya Diyarbakır'a birleştirdik. 2015 yılında hizmete açmıştık biz bunu.



Daha önce söz verdiğimiz Sincik Malatya yolu ve Adıyaman Çelikhan yollarının ihalelerini de yaparak çalışmalarımıza başladık.



Araç muayene istasyonumuzu bitirdik, Aralık’ın başı itibarıyla da hizmete açmış olacağız. Demiryolu projeleriyle de Adıyaman’ın ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. İlimizin tüm demiryolu altyapısını yeniledik.

"93 KİLOMETRELİK PROJEMİZİ DE BİTİRDİK"

6 Şubat depremlerinde 235 kilometrelik bir kesimde Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattında hasar gören kesimlerin birçoğunu bitirip hizmete açtık. Aynı zamanda elektrikli ve sinyalli hale getirerek güvenliği de sağladık.



Adıyaman il merkezi ve Kahta ilçesine ulusal demiryolu ağına bağlayacak olan 93 kilometrelik projemizi de bitirdik. Bu proje ile Adıyaman’a önümüzdeki süreç içerisinde yeni demiryolları da kazandırmış olacağız.

"2005'TE 7 BİN OLAN YILLIK YOLCU SAYISINI, 2025'TE 366 BİNE ÇIKARDIK"