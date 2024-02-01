Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya dönerken Gayrettepe-Kağıthane metrosunu kullandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağına binmek için 3 gün önce hizmete giren Gayrettepe-Kağıthane metro hattını kullanarak İstanbul Havalimanı'na geldi.

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DHA

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden ulaşım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hayata geçirilen dev eserler, vatandaşa büyük bir hizmet veriyor.

Bu hizmetlerin başında ise metrolar yer alıyor.

Bunlardan biri de 29 Ocak Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosu.

Bakan Uraloğlu da deneyimledi

Megakentlileri ulaşımda bir kez daha feraha ulaştıran projeyi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da deneyimledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki programlarını tamamladı.

Ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanı'na giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

Ulaşım süresi 30 dakikaya indi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi, İstanbulluları da memnun etti.

Vatandaşlarla birlikte yolculuk etti

Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yolcu sayısı yüzde 13 arttı

Gayrettepe-Kağıthane metrosu açıldığı ilk gün bin 302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi.

Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattındaki yolcu sayısı yüzde 13 arttı.

Hattın özellikleri

İstanbul Havalimanı metrosu, Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile birleşecek.

Tamamlanan kısımla birlikte hat uzunluğu 37 buçuk kilometreye çıkacak.

Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel sondaj makinası aynı anda kullanıldı.

Kazı hızında ayda 1 virgül 233 metre ile rekor kırıldı. Türkiye’nin en hızlı metro araçları bu hatta kullanıldı.

Hizmete açılan Gayrettepe istasyonu, 72 metreyle hattın en derin istasyonu oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)