Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da TEKNOSAB Kavşağı'nın açılışına katıldı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na bağlantısını sağlayan TEKNOSAB Kavşağı'nın açılışını yaptı.

Uraloğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarih boyunca üretim ve ticaret yollarının kesiştiği, medeniyetlerin harmanlandığı önemli bir merkez olduğunu anlattı.

Bursa'nın ülke ihracatında 3'üncü sırada yer alan, sanayinin lokomotifi, üretim gücünün kalbi niteliğindeki şehirlerden olduğunu belirten Uraloğlu, "TEKNOSAB gibi organize sanayi bölgeleri ise bu kalbin odacıkları gibidir. Bu odacıkların çalışarak kalbin atması için kan taşıyacak damarları ise yollarıdır. İşte bugün Bursa'nın kalbine yeni bir damar açmanın mutluluğunu ve haklı gurunu yaşıyoruz." dedi.

"STRATEJİK BİR YATIRIM"

Uraloğlu, bu kavşağın sadece bir yol değil, sanayinin lokomotifine takılan yeni bir vagon, TEKNOSAB'ın gelişimine önemli katkı sağlayacak stratejik bir yatırım olduğunu bildirdi.

Tıpkı bir tohumun toprağa düşerek filiz vermesi, kök salması ve göğe doğru uzanması gibi bu kavşağın da TEKNOSAB'ın ekosistemine yeni bir can vereceğini, üretim gücünü katlayıp istihdam imkanlarını geliştireceğini kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türk otomotivinin başkenti Bursa, uluslararası birçok yatırıma ev sahipliği yapan, sanayisiyle ülkemizinin önemli metropol şehirlerimizden biridir. Marmara ve Ege bölgeleri arasında uzanan gelişmiş otoyol ve bölünmüş yol güzergahlarında geçiş noktası olan şehrimiz, her geçen gün biraz daha büyüyor.



Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Bursa'nın şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendiriyoruz. 2002 yılından bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 230 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 195'ten 605 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 148'den 784 kilometreye çıkardık. Bursa'da 292 yeni köprü inşa ettik.



Hiç tünel yoktu, 15,1 kilometre uzunluğunda 5 tüneli de bitirerek trafiğe açtık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Bursa-Eskişehir-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Yolu, Bursa-Mudanya gibi nice güzergahı bölünmüş yol olarak tamamladık.



Eylül ayında 7,3 kilometre uzunluğundaki İznik Çevre Yolu'nun açılışını da gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla 20 milyar 437 milyon lira proje bedeliyle, Yenişehir-Bilecik, Orhangazi-İznik, Çalı, Gemlik-Armutlu, Mudanya-Gemlik, Dursunbey-Tavşanlı, İnegöl-Domaniç yolu gibi 26 kara yolu projesiyle yapım çalışmalarına devam ediyoruz.

Bursa'nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla geliştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlantılı olarak inşasını sürdürdüklerini dile getirdi.

Uraloğlu, bu demir yolu hattında 105 kilometrelik Osmaneli ile Bursa arasındaki işleri 2025 yılı sonunda tamamlamayı, Bursa ile Bandırma arasını ise 2028 yılı içinde bitirmeyi hedefledikleri bilgisini vererek, "Bursa'da devam eden önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-Yüksek Hızlı Tren Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu'dur. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla günlük 410 bin Bursalı hemşehrimize bittiğinde hizmet verecek. Bu projemizi de 2025 yılı sonuna yetiştirerek bitirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

KARBON EMİSYONUNU 8 BİN TON AZALACAK

Bakan Uraloğlu, TEKNOSAB'a erişim için Bursa-Karacabey Devlet Yolu'ndan ayrılan, Zeytinbağı İl Yolu'na bağlanacak TEKNOSAB Kavşağı ile TEKNOSAB'ın yüksek standartlı bir şekilde İstanbul-İzmir Otoyolu'na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu'na bağlantısının sağlandığını belirtti.

Bölgedeki yol güzergahına değinen Uraloğlu, şöyle devam etti:

Bursa-Karacabey Devlet Yolu'ndan ayrılıp, Taşpınar Köyü'nün doğusundan geçerek, TEKNOSAB Kavşağı ile İstanbul-İzmir Otoyolu'na bağlanıyor. 10,5 kilometre uzunluğundaki Zeytinbağı İl Yolu'nu, 2 gidiş, 2 geliş toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ediyoruz. Bölgedeki yaşam alanları ve üretim merkezlerinin yol ağlarını çeşitli noktalarından 7 kavşak ile bağlantısını tesis ediyoruz. Otoyol bağlantısını ise 1,8 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak kolu ile sağlanmasını planladık.

İlk aşama olarak, Karacabey ilçesine bağlı Taşpınar ile Hürriyet mahalleleri arasındaki 1,3 kilometrelik bölümü ve 1,8 kilometrelik otoyol bağlantısıyla kavşak kollarının 3 kilometresini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

Bölgedeki yoğun ağır vasıta trafiğinin hızlı ulaşım imkanının sağlanması için TEKNOSAB'da yer alan sanayi tesislerinin gelişmesine büyük katkı sağlamış olacağız. Şu anda Muratlı Kavşağı-Taşpınar Kavşağı arasındaki toprak ve sanat yapılarını da tamamlama aşamasındayız. Bu kesimin bitirilmesiyle TEKNOSAB'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'na kadar bölünmüş yol bütünlüğünü de sağlanmış olacağız. Projemizin tamamının hizmete açılmasıyla zamandan 288, akaryakıttan 117 olmak üzere, yıllık 405 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Yani buraya yaptığımız yatırımı, birkaç yıl içinde geri kazanmış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 8 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.

TEKNOSAB Kavşağı'nın Bursa'nın geleceğine açılan çok önemli bir kapı olduğunu ifade eden Uraloğlu, "İnanıyorum ki bu başlangıç, daha büyük başarılarla, daha büyük projelerle sürecektir. TEKNOSAB, uluslararası arenada daha güçlü bir konuma yükselecek, yatırımcılar için daha cazip bir merkez haline gelecektir." dedi.

BAKAN URALOĞLU YENİ AÇILAN YOLDA TOGG'U KULLANDI

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da Bursa'nın Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Ülkenin kalkınma hamlesine ciddi katkılar sağlayan şehrin en önemli altyapılarının, sanayide Türkiye'ye katkı sağlayan altyapılar olduğuna işaret eden Varank, "Bugün bu kavşakla aslında sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri TEKNOSAB'ı buradan otoyola bağlamış olacağız. Bu yatırım sayesinde üreticiler, sanayiciler ve çalışanlar çok daha rahat ve konforlu bir şekilde işlerini yapabilecekler." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TEKNOSAB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in de katılımcılara hitap ettiği program, kavşağın hizmete açılmasıyla sona erdi.

Bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı açılışın ardından Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun kullandığı Togg ile Komisyon Başkanı Varank, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yeni oluşturulan TEKNOSAB Gişeleri'nden geçerek bir süre İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyretti.